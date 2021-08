Ciry-le-Noble Ciry-le-Noble CIRY LE NOBLE, Saône-et-Loire Le Marché Ciry-le-Noble Ciry-le-Noble Catégories d’évènement: CIRY LE NOBLE

Saône-et-Loire

Le Marché Ciry-le-Noble, 20 août 2021, Ciry-le-Noble. Le Marché 2021-08-20 17:00:00 – 2021-09-17

Ciry-le-Noble Saône-et-Loire Ciry-le-Noble Une douzaine de stands proposeront des salaisons, des fromages, des escargots, des épices, du vin et aussi des objets en cuir, de la vannerie, de la lingerie, etc. Il se tiendra le 3è vendredi de chaque mois. +33 3 85 79 12 90 Une douzaine de stands proposeront des salaisons, des fromages, des escargots, des épices, du vin et aussi des objets en cuir, de la vannerie, de la lingerie, etc. Il se tiendra le 3è vendredi de chaque mois. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

