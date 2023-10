Fête de la laine Le marché bio Villeneuve-sur-Lot, 1 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

« Conte des Chaudoudoux » par Anne Cantin et lecture d’albums par Anne-Marie.

Tout public.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . EUR.

Le marché bio Place d’Aquitaine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« Conte des Chaudoudoux » by Anne Cantin and album readings by Anne-Marie.

All ages

« Cuento de los Chaudoudoux » de Anne Cantin y lectura del libro por Anne-Marie.

Todas las edades

« Conte des Chaudoudoux » von Anne Cantin und Vorlesen von Alben durch Anne-Marie.

Alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-10-13 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47