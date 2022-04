Le marché bio du Hérisson Bucilly, 30 avril 2022, Bucilly.

Le marché bio du Hérisson Bucilly

2022-04-30 10:30:00 – 2022-10-01 12:30:00

Bucilly Aisne Bucilly

Tous les samedis. Les fruits et légumes du Maraich’ arrivent en mai. Vous pourrez acheter œufs, beurre, fromages, jus de pomme, pétillant, cidre, pain, viennoiseries, viande d’agneau, miel et compotes, bière le tout 100% Bio bien sûr !

L’Association du “Bio Marché du Hérisson” garantit l’aspect local et 100% Bio du marché.

+33 6 24 87 95 65

Office de Tourisme du Pays de Thiérache

Bucilly

dernière mise à jour : 2022-04-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache