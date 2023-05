Six Harbor Road Le Marché Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Meuse Six Harbor Road Le Marché, 21 juin 2023, Bar-le-Duc. Six Harbor Road Mercredi 21 juin, 19h30 Le Marché Dévoilée lors de la Fête de la Musique 2022, le nouveau line up du sextet n’a cessé de peaufiner ses arrangements explosifs de standards pop-rock.

Six Harbor Road vous donne rendez-vous à Bar-le-Duc, place des Minimes dès 19h30 pour une soirée qui va groover fort !

Six Harbor Road vous donne rendez-vous à Bar-le-Duc, place des Minimes dès 19h30 pour une soirée qui va groover fort !

Et pour ne rien rater, rendez-vous sur Facebook : https://www.facebook.com/6harborroad

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

