La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, le dimanche 27 mars à 09:00

Au cœur de notre site industriel, dans une ambiance authentique, les stands des négociants en tissus, venus de toute la région et de Belgique pour vous présenter leurs collection Printemps-Eté 2022, côtoient les métiers à tisser de La Manufacture. Habillement ou ameublement, mercerie, librairie textile : on trouve tout, pour tous les projets et tous les budgets, à La Manufacture Roubaix ! [>> Voir les Exposants du Dimanche 27 mars 2022](https://fr.calameo.com/roubaixtourisme/read/003321941b435f1c59df8) Dimanche 27 mars de 9h à 18h – Entrée 29 avenue Julien Lagache – Pas de petite restauration sur place – Sur présentation du Pass sanitaire La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T09:00:00 2022-03-27T18:00:00

