Le Marché aux Plants des Jardins du Petit Moulin Les Jardins du Petit Moulin, 7 mai 2022, Fontaine-le-Bourg.

Le Marché aux Plants des Jardins du Petit Moulin

Les Jardins du Petit Moulin, le samedi 7 mai à 09:00

Samedi 7 mai, Les Jardins du Petit Moulin organisent leur premier Marché aux Plants ! Le maraîchage bio de Fontaine-le-Bourg ouvre ses portes au public de 9h à 13h le samedi 7 mai à l’occasion de son Marché aux Plants. Venez choisir et acheter vos plants de tomates, poivrons, aubergines, plants de fleurs et d’aromates ! La saison redémarre, vous pourrez également acheter nos légumes bio et de saison. Au cours de la matinée, profitez-en pour découvrir ou redécouvrir notre site ! Les salariés du chantier d’insertion d’Education et Formation seront ravis de vous faire visiter nos jolis jardins maraîchers et de répondre à toutes vos questions. Quelques exposants locaux seront également parmi nous pour vous proposer leurs produits ( herboriste et brasseur local) ! Un espace « Petit Déjeuner » et une buvette seront à votre disposition (tarifs sur place)

entrée libre

Samedi 7 mai, Les Jardins du Petit Moulin organisent leur premier Marché aux Plants !

Les Jardins du Petit Moulin Fontaine-le-Bourg Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T13:00:00