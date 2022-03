Le marché aux plantes au Mucem Marseille 2e Arrondissement, 16 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Le marché aux plantes au Mucem Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

2022-04-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-17 18:00:00 18:00:00 Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Durant tout le week-end, une vingtaine de pépiniéristes spécialistes du jardin méditerranéen et défenseurs de l’agro-écologie proposent plants et conseils botaniques au sein d’un étonnant marché aux plantes, niché au cœur du Fort Saint Jean.



Le marché aux plantes du Mucem se distingue des marchés aux plantes classiques car l’ensemble des les producteurs sélectionnés portent dans leur travail un engagement en faveur de l’agriculture biologique et de la protection du vivant.



Aux pépiniéristes se rajoutent une sélection de vanniers, grainetiers, fleuriste de fleurs séchées, concepteurs de cabanes à insectes ou à oiseaux…



Pour se restaurer, les visiteurs trouveront aussi une sélection de douceurs salées et sucrées.



Partenaires : Mouvements et paysages – Parc national des Calanques – Réseaux Educalanques

Étonnant marché aux plantes, niché au cœur du Fort Saint Jean.

https://www.mucem.org/programme/le-marche-aux-plantes

