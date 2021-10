Toulouse Centre culturel Henri-Desbals Haute-Garonne, Toulouse Le Marchand de sable Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Marchand de sable Centre culturel Henri-Desbals, 14 décembre 2021, Toulouse. Le Marchand de sable

du mardi 14 décembre au jeudi 16 décembre à Centre culturel Henri-Desbals

Musique et peinture sur sable ——————————– **Dès 3 ans** **Cie Les Astronambules** Le grand soir est enfin arrivé : Noël ! Les enfants refusent de s’endormir dans l’espoir de rencontrer le Père Noël. Mais si personne ne l’a jamais vu, c’est grâce à son acolyte un peu moins connu : le marchand de sable et son sable magique au pouvoir soporifique… Des images commencent à se former… Un, deux, trois… rêvez ! **Écriture, mise en scène** Antoine Dufour **Interprétation** Frédérique Héol & Mathieu Jardat **Peinture sur sable** Frédérique Héol **Musique, Bruitages** Mathieu Jardat

Tarif B

Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T14:30:00 2021-12-14T15:59:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T11:30:00;2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T15:59:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T11:30:00;2021-12-16T14:30:00 2021-12-16T15:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Henri-Desbals Adresse 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Henri-Desbals Toulouse