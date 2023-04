Visite d’un jardin clos de Villon Le Maravillon Villon Catégories d’évènement: Villon

Yonne

Visite d’un jardin clos de Villon Le Maravillon, 2 juin 2023, Villon. Visite d’un jardin clos de Villon 2 et 3 juin Le Maravillon Entrée libre Découvrez ce charmant jardin clos, ses dépendances, ainsi que son potager. Un troc’plantes se deroulera le samedi toute la journée. Le Maravillon 4 Rue haute 89470 Villon Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Jardin clos avec dépendances. Potager. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 © Maravillon

Détails Catégories d’évènement: Villon, Yonne Autres Lieu Le Maravillon Adresse 4 Rue haute 89470 Villon Ville Villon Departement Yonne Age max 99 Lieu Ville Le Maravillon Villon

Le Maravillon Villon Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villon/

Visite d’un jardin clos de Villon Le Maravillon 2023-06-02 was last modified: by Visite d’un jardin clos de Villon Le Maravillon Le Maravillon 2 juin 2023 Le Maravillon Villon Villon

Villon Yonne