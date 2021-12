Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Le Maratuche Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Le Maratuche
Cinéma Le Cabieu 5 avenue Michel Cabieu Ouistreham

2021-12-19 13:30:00

Possibilité de restauration sur place avec « La Cabane à frites » qui sera située devant le cinéma de 12h à 20h30. Le cinéma du Cabieu vous propose un Maratuche ! Venez regarder les 4 films de la célèbre famille Tuche en une journée. Possibilité de restauration sur place avec « La Cabane à frites » qui… cinemalecabieu@gmail.com +33 2 31 97 39 52 http://www.lecabieu.fr/ Le cinéma du Cabieu vous propose un Maratuche !

