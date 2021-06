Le marathon littéraire INSITU / Lire le monde, lire ma ville #7 Musée d’Aquitaine, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bordeaux.

**Le temps d’un week-end**, l’association Lettres du monde vous propose de découvrir Bordeaux et Bègles différemment grâce à 15 lectures extraites de 15 textes d’écrivains d’ailleurs, dans 15 lieux insolites. **À l’initiative de cette manifestation**, Lettres du monde a confié le choix des textes lus aux bibliothèques des villes partenaires. Nous remercions particulièrement l’engagement et la participation des bibliothécaires de Mériadeck, Pierre Veilletet, Jean de la Ville de Mirmont, et de Bègles, ainsi que le Musée d’Aquitaine. **Dans un souci d’éco-mobilité**, nous vous invitons à adopter, lorsque c’est possible, des transports doux (marche à pied, vélo, tramway, bus…) pour rejoindre les lieux de lectures. **INFORMATIONS PRATIQUES** L’entrée est gratuite mais l’inscription aux lectures est obligatoire sur lettredumonde33.com. Pour permettre au plus grand nombre d’assister aux lectures, merci d’effectuer vos réservations pour deux personnes maximum. Les réservations sont limitées à cinq lectures par personne. La durée de chacune des lectures est d’environ 20mn, une présentation succincte du lieu est faite en introduction. Afin de poursuivre votre voyage littéraire, les livres lus seront proposés à la vente sur place par la librairie Le Passeur. Les sites des lectures ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite pour des raisons de sécurité. Tout public à partir de 14 ans. **Les divers lieux et horaires en ville sont indiqués sur le site dédié.**

C’est un programme de lectures en public de textes d’auteurs étrangers mis en voix par des comédiens professionnels dans des lieux décalés, inaccessibles.

Musée d'Aquitaine 20 cours Pasteur – 33000 Bordeaux



