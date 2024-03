Le Marathon du Patrimoine Office de Tourisme La Roche-Posay, samedi 18 mai 2024.

Pour cette année olympique, nous vous proposons de faire le marathon du patrimoine en relais en 4 étapes. Vous devrez résoudre l’énigme à l’aide d’indices et de jeux.

4ème étape La Roche-Posay

Place forte au Moyen-Age entre les provinces de Touraine et du Poitou, la commune a connu une histoire mouvementée pendant la guerre de Cent Ans. Son histoire est aussi liée aux sources d’eaux thermales présentes sur son territoire qui ont permis son essor économique au 19ème siècle et au début du 20ème siècle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:00:00

fin : 2024-05-18 17:30:00

Office de Tourisme 14 Boulevard Victor Hugo

La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@grand-chatellerault.fr

