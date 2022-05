Le Marathon des Mots : Teddy Bogaert lit Le pouvoir du chien de Thomas Savage Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Marathon des Mots : Teddy Bogaert lit Le pouvoir du chien de Thomas Savage Jardins du Muséum à Borderouge, 26 juin 2022, Toulouse. Le Marathon des Mots : Teddy Bogaert lit Le pouvoir du chien de Thomas Savage

Jardins du Muséum à Borderouge, le dimanche 26 juin à 15:00

18e édition du Marathon des Mots ——————————– ### Teddy Bogaert lit _Le pouvoir du chien_ de Thomas Savage Chaque année, le Marathon des mots met à l’honneur des écrivains et des artistes du monde entier pour des lectures, des rencontres et des concerts littéraires dans toute la métropole toulousaine. Au cœur de cette programmation marquée pour son foisonnement et sa singularité, le Marathon des mots met en lumière, pour chacune de ses éditions, un territoire littéraire et invite le grand public à la rencontre de ses écrivains, intellectuels et artistes. Programme complet sur [www.lemarathondesmots.com](http://www.lemarathondesmots.com) _Crédits photo : @Fran Mart_

Gratuit, sans inscription

Dans le cadre de la 18e édition du Marathon des Mots Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

