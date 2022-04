Le marathon des mots Pradines Pradines Catégories d’évènement: Lot

Rendez-vous le jeudi 23 juin à 18h30 à la médiathèque de Pradines. Lecture de Veillées des îles de Robert Stevenson Le marathon des mots, festival international de littérature de Toulouse métropole, rassemble chaque année des écrivains venus du monde entier, des comédiens et des musiciens pour de grandes lectures et fait escale à Cahors et Pradines pour deux rendez-vous littéraires.

