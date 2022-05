Le Marathon des Mots L’Accent de Montrabé Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'Accent de Montrabé, le jeudi 30 juin à 18:30

Organisé par la commission Culture en partenariat avec Toulouse Métropole. Lecture du roman “La Vérité sur l’affaire Harry Québert”, dans le cadre de la thématique _Livres en série._ Suivie du verre de l’amitié. Pour la 1ere fois à Montrabé L’Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T18:30:00 2022-06-30T20:00:00

