Le marathon des conteurs – premier jour Marseille 4e Arrondissement, 23 avril 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Le marathon des conteurs – premier jour Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

2022-04-23 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-23 22:30:00 22:30:00 Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

La proposition vise à vous faire vivre une journée dans le monde des conteurs.



Tous les espaces du théâtre seront utilisés les deux lieux d’accueil, la salle de spectacle, le jardin mais aussi nous tenterons les escaliers et pourquoi pas un conteur perché. Une seule règle la fantaisie et la magie du conte.



Bien sûr il aura des pauses nous nous mettrons en cuisine pour vous proposer de revigorants gâteaux et l’assiette du conteur sera servi vers 19h30.



Week-end marathon contes.



Compagnie les baladons, fils de zouaves, amarande

Enfants à partir de 6 ans bienvenus

Durée : 240 à 300 minutes de contes

Une seule règle la fantaisie et la magie du conte.

http://www.theatredeschartreux.fr/

La proposition vise à vous faire vivre une journée dans le monde des conteurs.



Tous les espaces du théâtre seront utilisés les deux lieux d’accueil, la salle de spectacle, le jardin mais aussi nous tenterons les escaliers et pourquoi pas un conteur perché. Une seule règle la fantaisie et la magie du conte.



Bien sûr il aura des pauses nous nous mettrons en cuisine pour vous proposer de revigorants gâteaux et l’assiette du conteur sera servi vers 19h30.



Week-end marathon contes.



Compagnie les baladons, fils de zouaves, amarande

Enfants à partir de 6 ans bienvenus

Durée : 240 à 300 minutes de contes

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-11-29 par