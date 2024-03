LE MARATHON DE LECTURE Sarreguemines, dimanche 7 avril 2024.

Chaussez vos plus jolis crampons et enfilez votre maillot fluo pour participer à la course de votre vie… depuis votre canapé ! À l’occasion des prochains Jeux Olympiques, nous vous proposons de transpirer intelligemment en participant à notre marathon de lecture. Le principe est simple tous les lecteurs qui le souhaitent sont invités à enregistrer le nombre de pages qu’ils vont lire entre le 7 avril et le 7 mai. L’objectif est d’atteindre ensemble les 42,195 km de pages avant la date butoir. Si vous comptez lire plusieurs extraits ou documents, n’hésitez pas à remplir autant de fois le formulaire ! Après tout, les marathoniens font aussi des pauses ravitaillement sur leur parcours, alors pourquoi pas vous ?!

À vos marques, prêts ? Lisez !

Formulaire de participation disponible sur le site Internet et à l’accueil de la médiathèqueTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-05-07

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact.med@agglo-sarreguemines.fr

