LE MARATHON DE LA LOIRE

2022-05-15 – 2022-05-15

Dans un environnement incomparable, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le Marathon de la Loire vous accueille pour sa 4ème édition à Saumur le dimanche 15 mai 2022. Trois épreuves vous sont proposées dans une ambiance unique avec une animation tous les kilomètres !

– Le Marathon individuel :

Pas moins de 4 000 coureurs et compétiteurs vont s’élancer sur les 42,195 km pour ajouter à leur compteur la plus mythique des épreuves : le Marathon. Boucle unique et faible dénivelé, les participants s’engageront sur un parcours touristique à typologie bord de Loire et qualificatif pour les championnats de France.

– Le Semi-Marathon :

Près de 2 000 coureurs sont attendus pour la seconde édition de cette course. Coureur encore un peu novice ou vrai adepte du bitume, le semi-marathon est la distance idéale. 21,100 km pour vivre une expérience unique et riche en émotions. Seul, en famille ou entre amis, le Semi-Marathon est une réelle épreuve sportive qui éveille satisfaction et du challenge.

– Le Combiné Canoë + Course à pied en duo :

Une épreuve unique dans un paysage exceptionnel ! Avec la Loire comme principal terrain de jeu, le duo descendra 12 km sur le plus grand fleuve royal en canoë et terminera par 17 km de course à pied.

Entre Loire, anciens villages mariniers et troglodytes, élancez-vous à la découverte d’un panorama et d’un patrimoine d’exception !

Rejoignez le peloton et franchissez la ligne d’arrivée !

Inscriptions en ligne.

contact@marathon-loire.fr +33 2 41 38 60 00 https://www.marathon-loire.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-14 par