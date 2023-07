Fête du plan d’eau le marais Saint-Macoux, 27 août 2023, Saint-Macoux.

Saint-Macoux,Vienne

Journée de fête au plan d’eau de Saint Macoux.

Toute la journée : brocante et vide-grenier, manèges, poneys et jeux pour les enfants

Le matin : randonnées de 8 et 14 kms, randos VTT de 25, 37 et 50 kms : départ à partir de 9h.

L’après-midi : spectacles musicaux gratuit

Repas le midi et le soir sur réservation.

A la tombée de la nuit, grand feu d’artifice musical..

le marais

Day of festivities at the Saint Macoux lake.

All day: flea market and garage sale, merry-go-rounds, ponies and games for children

Morning: 8 and 14 km hikes, 25, 37 and 50 km mountain bike rides: departures from 9 a.m.

Afternoon: free musical entertainment

Lunch and dinner by reservation.

At nightfall, musical fireworks.

Un día de fiesta en el lago de Saint Macoux.

Todo el día: mercadillo y venta de garaje, tiovivos, ponis y juegos para niños

Por la mañana: caminatas de 8 km y 14 km, paseos en bicicleta de montaña de 25 km, 37 km y 50 km: salidas a partir de las 9 h.

Tarde: animación musical gratuita

Almuerzo y cena previa reserva.

Espectáculo musical de fuegos artificiales al anochecer.

Festtag am Plan d’eau de Saint Macoux.

Den ganzen Tag über: Trödelmarkt und Flohmarkt, Reitschulen, Ponys und Spiele für Kinder

Vormittags: Wanderungen von 8 und 14 kms, Mountainbike-Touren von 25, 37 und 50 kms: Start ab 9 Uhr.

Am Nachmittag: kostenlose musikalische Darbietungen

Mahlzeiten mittags und abends auf Reservierung.

Bei Einbruch der Nacht: großes musikalisches Feuerwerk.

