Le marais la nuit : à la découverte des chauves-souris Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Le marais la nuit : à la découverte des chauves-souris Villers-sur-Mer, 30 juillet 2022, Villers-sur-Mer. Le marais la nuit : à la découverte des chauves-souris Le Paléospace – Musée de France Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer

2022-07-30 20:30:00 – 2022-07-30 22:30:00 Le Paléospace – Musée de France Avenue Jean Moulin

Villers-sur-Mer Calvados Parfois craintes et souvent détestées, les chauves-souris sont pourtant des mammifères complexes, subtiles et utiles… Pour tenter d’apprécier les différentes facettes de ces animaux nocturnes le Paléospace propose une soirée de découverte de ces étranges mammifères qui volent avec leurs mains… PROGRAMME

20h30 : Projection d’un diaporama sur les chauves-souris (évolution, adaptations, comportement)

Vers 21h30 : Une balade est prévue afin de repérer les chauves-souris qui sillonnent marais et les alentours… Parfois craintes et souvent détestées, les chauves-souris sont pourtant des mammifères complexes, subtiles et utiles… Pour tenter d’apprécier les différentes facettes de ces animaux nocturnes le Paléospace propose une soirée de découverte de ces… Parfois craintes et souvent détestées, les chauves-souris sont pourtant des mammifères complexes, subtiles et utiles… Pour tenter d’apprécier les différentes facettes de ces animaux nocturnes le Paléospace propose une soirée de découverte de ces étranges mammifères qui volent avec leurs mains… PROGRAMME

20h30 : Projection d’un diaporama sur les chauves-souris (évolution, adaptations, comportement)

Vers 21h30 : Une balade est prévue afin de repérer les chauves-souris qui sillonnent marais et les alentours… Le Paléospace – Musée de France Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Le Paléospace - Musée de France Avenue Jean Moulin Ville Villers-sur-Mer lieuville Le Paléospace - Musée de France Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer Departement Calvados

Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-sur-mer/

Le marais la nuit : à la découverte des chauves-souris Villers-sur-Mer 2022-07-30 was last modified: by Le marais la nuit : à la découverte des chauves-souris Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer 30 juillet 2022 Calvados Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer Calvados