Le marais entre deux marées Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Le marais entre deux marées Carentan-les-Marais, 19 avril 2022, Carentan-les-Marais. Le marais entre deux marées Carentan-les-Marais

2022-04-19 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-19 11:30:00 11:30:00

Carentan-les-Marais Manche Animation dans le cadre du Parcours Eau de l’Ecole des Envolées.

Apprivoiser l’eau, tel est le défi des usagers du marais ! Nous vous proposons lors de cette visite d’échanger avec Bertrand Flambard, Président de l’ASA de la Douve (syndicat de marais) et exploitant agricole, pour comprendre les enjeux du marais et de la gestion des niveaux d’eau. Animation dans le cadre du Parcours Eau de l’Ecole des Envolées.

Apprivoiser l’eau, tel est le défi des usagers du marais ! Nous vous proposons lors de cette visite d’échanger avec Bertrand Flambard, Président de l’ASA de la Douve (syndicat de… Animation dans le cadre du Parcours Eau de l’Ecole des Envolées.

Apprivoiser l’eau, tel est le défi des usagers du marais ! Nous vous proposons lors de cette visite d’échanger avec Bertrand Flambard, Président de l’ASA de la Douve (syndicat de marais) et exploitant agricole, pour comprendre les enjeux du marais et de la gestion des niveaux d’eau. Carentan-les-Marais

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Carentan les Marais, Manche Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse Ville Carentan-les-Marais lieuville Carentan-les-Marais Departement Manche

Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carentan-les-marais/

Le marais entre deux marées Carentan-les-Marais 2022-04-19 was last modified: by Le marais entre deux marées Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais 19 avril 2022 Carentan-les-Marais manche

Carentan-les-Marais Manche