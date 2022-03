Le marais entre deux marées Carentan-les-Marais, 19 avril 2022, Carentan-les-Marais.

Le marais entre deux marées Carentan-les-Marais

2022-04-19 09:30:00 – 2022-04-19

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais

Comprendre les enjeux du marais et de la gestion des niveaux d’eau –

Apprivoiser l’eau, tel est le défi des usagers du marais ! Nous vous proposons lors de cette visite d’échanger avec Bertrand Flambard, Président de l’ASA de la Douve (syndicat de marais) et exploitant agricole, pour comprendre les enjeux du marais et de la gestion des niveaux d’eau.

RDV à 9h30 aux portes-à-flot de la barquette à Carentan-les-marais.

accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30 https://parc-cotentin-bessin.fr/

Carentan-les-Marais

