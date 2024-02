Le Marais en-chanté RDV au Métro Saint-Paul Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 14h00 à 16h00

.Public adultes. Jusqu’à 17 ans. gratuit

30 personnes maximum

En paroles et musiques, le visiteur chemine au cœur des cultures ashkénazes et sépharades à travers les petites rues du Marais sur les traces de la vie juive. Écoles, synagogues, commerces et jardin secret jalonnent cette découverte.

Au détour d’une rue ou d’un square, des lectures musicales feront renaître l’âme de ce quartier d’antan surnommé par ses habitants le Pletzl.

Médiation : Virginie Fromentin.

Maud Landau, comédienne.

Eden Gerber (clarinette et chant) et Adrien Séguy

(accordéon et chant) du groupe Assafir.

RDV au Métro Saint-Paul rue Saint-Antoine 75004 Paris

Contact : https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ reservation@memorialdelashoah.org

© Boulangerie Florence Kahn/ Mémorial de la Shoah