Le marais de Tirancourt fait son festival ! La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt Catégories d’Évènement: La Chaussée-Tirancourt

Somme

Le marais de Tirancourt fait son festival !, 26 avril 2023, La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt. Le marais de Tirancourt fait son festival ! La Chaussée-Tirancourt Somme

2023-04-26 07:30:00 – 2023-04-26 10:00:00 La Chaussée-Tirancourt

Somme La Chaussée-Tirancourt Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise une sortie nature le mercredi 26 avril, de 7h30 à 10h00 dans la commune de La Chaussée-Tirancourt, dans le cadre du Festival de l’Oiseau. En cette heure matinale, osez la découverte d’un marais tourbeux pour tenter d’apercevoir les premiers oiseaux d’eau nicheurs et ainsi profiter d’un spectacle au naturel, à petits pas… Le lieu de rendez-vous sera donné lors de l’inscription.

Prévoir des bottes et des jumelles.

A partir de 10 ans. Organisé en partenariat avec Conseil départemental de la Somme. Inscription auprès du Festival de l’Oiseau au 03.22.24.02.02r Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise une sortie nature le mercredi 26 avril, de 7h30 à 10h00 dans la commune de La Chaussée-Tirancourt, dans le cadre du Festival de l’Oiseau. En cette heure matinale, osez la découverte d’un marais tourbeux pour tenter d’apercevoir les premiers oiseaux d’eau nicheurs et ainsi profiter d’un spectacle au naturel, à petits pas… Le lieu de rendez-vous sera donné lors de l’inscription.

Prévoir des bottes et des jumelles.

A partir de 10 ans. Organisé en partenariat avec Conseil départemental de la Somme. Inscription auprès du Festival de l’Oiseau au 03.22.24.02.02r officedetourisme@nievresomme.fr +33 3 22 24 02 02 La Chaussée-Tirancourt

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: La Chaussée-Tirancourt, Somme Autres Lieu La Chaussée-Tirancourt Adresse La Chaussée-Tirancourt Somme Ville La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt lieuville La Chaussée-Tirancourt Departement Somme

La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chaussee-tirancourt la chaussee-tirancourt/

Le marais de Tirancourt fait son festival ! 2023-04-26 was last modified: by Le marais de Tirancourt fait son festival ! La Chaussée-Tirancourt 26 avril 2023 La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt, Somme Somme

La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt Somme