Le marais d’Auxais et son sentier de découverte Auxais, samedi 25 mai 2024.

Le marais d’Auxais et son sentier de découverte Auxais Manche

Pour découvrir la biodiversité de ce marais et en savoir plus en cheminant le long de son nouveau sentier de découverte. Prévoir chaussures de randonnée. Gratuit. Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 Organisé par le conseil départemental de la Manche.

Pour découvrir la biodiversité de ce marais et en savoir plus en cheminant le long de son nouveau sentier de découverte. Prévoir chaussures de randonnée. Gratuit. Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 Organisé par le conseil départemental de la Manche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25 17:00:00

Auxais 50500 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

L’événement Le marais d’Auxais et son sentier de découverte Auxais a été mis à jour le 2024-02-29 par Partenaires extérieurs