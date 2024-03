Le marais comme vous ne l’avez jamais vu ! (Nouveauté) Les Prés du Hem Armentières, jeudi 31 octobre 2024.

Début : 2024-10-31T17:00:00+01:00 – 2024-10-31T18:30:00+01:00

Halloween dans le marais des contrebandiers, peut-être que vous y trépasserez ? Oserez-vous vous y aventurer ! Animaux de la nuit prenez garde ! Venez avec votre plus horrible tenue de 31 octobre pour les faire fuir, hihihihihi.

Rendez-vous : Balade en nocturne de 17h à 18h30.

Info pratique : À partir de 6 ans et Chaussures et tenues adaptées à la météo,

Malheureusement cette animation n’est pas accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

5 places

Inscription à jsalogne@lillemetropole.fr ou au 06 22 81 33 72

Selon les places disponibles possibilité de venir le jour J sans inscription.

Les Prés du Hem 150 rue des résistants Armentières Armentières 59280 Nord [{« link »: « mailto:jsalogne@lillemetropole.fr »}]