Visite guidée au cœur de la biodiversité de l’île d’Oléron 16 et 17 septembre Le Marais aux Oiseaux Gratuit. Sur inscription. Nombre de place limitées. Groupe de 25 personnes. Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la météo.

Côtoyez les animaux familiers de la mini-ferme pédagogique puis les oiseaux sauvages qui évoluent pour la plupart en toute liberté ! Avant de partir, n’oubliez pas de faire une petite halte à la héronnière.

Tout au long du parcours, un professionnel passionné vous accompagne et vous partage ses connaissances sur la biodiversité vivant sur place.

Le Marais aux Oiseaux Les Grissotières, 17550 Dolus-d'Oléron Les Allards 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 37 56 https://www.marais-aux-oiseaux.fr/ https://www.facebook.com/Marais.aux.Oiseaux/ Le Marais aux Oiseaux est une propriété du département de la Charente-Maritime située au cœur de l'île d'Oléron sur les communes de Dolus-d'Oléron et de Saint-Pierre-d'Oléron, au sein de quelque 130 hectares de bois de feuillus et d'anciens marais salants préemptés au titre des espaces naturels sensibles. D'une superficie de près de 10 hectares, cette propriété abrite deux structures distinctes : un parc de découverte à vocation pédagogique et un centre de sauvegarde de la faune sauvage.

Le Marais aux Oiseaux participe activement à la protection et à la connaissance de la nature sous différentes formes : sensibilisation du grand public, éducation à l’environnement auprès des scolaires, inventaires…

Le Marais aux Oiseaux est l’une des 14 maisons de site du réseau des Échappées Nature du département de la Charente-Maritime et est également membre du réseau Explore Oléron, créé par la communauté de communes de l’île d’Oléron.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©C.BAVOUX