Le marais au crépuscule Moult-Chicheboville Moult-Chicheboville Catégories d’évènement: Calvados

Moult-Chicheboville

Le marais au crépuscule Moult-Chicheboville, 10 juin 2022, Moult-Chicheboville. Le marais au crépuscule Moult-Chicheboville

2022-06-10 19:45:00 19:45:00 – 2022-06-10 22:15:00 22:15:00

Moult-Chicheboville Calvados Moult-Chicheboville Le marais vous ouvre ses portes au crépuscule ! Après une présentation en salle (1h) de la biodiversité nocturne, nous partirons pour une balade (1h) et guetterons chauves-souris, grenouilles et autres habitants de la nuit !

(5km /2h3O) – Niveau 1 Le marais vous ouvre ses portes au crépuscule ! Après une présentation en salle (1h) de la biodiversité nocturne, nous partirons pour une balade (1h) et guetterons chauves-souris, grenouilles et autres habitants de la nuit !

(5km /2h3O) – Niveau 1 +33 2 31 85 38 82 http://www.otvalesdunes.net/ Le marais vous ouvre ses portes au crépuscule ! Après une présentation en salle (1h) de la biodiversité nocturne, nous partirons pour une balade (1h) et guetterons chauves-souris, grenouilles et autres habitants de la nuit !

(5km /2h3O) – Niveau 1 Moult-Chicheboville

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Moult-Chicheboville Autres Lieu Moult-Chicheboville Adresse Ville Moult-Chicheboville lieuville Moult-Chicheboville Departement Calvados

Moult-Chicheboville Moult-Chicheboville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moult-chicheboville/

Le marais au crépuscule Moult-Chicheboville 2022-06-10 was last modified: by Le marais au crépuscule Moult-Chicheboville Moult-Chicheboville 10 juin 2022 Calvados Moult-Chicheboville

Moult-Chicheboville Calvados