Soirée guinguettes Le Marain Montregard, 1 juillet 2023, Montregard.

Montregard,Haute-Loire

tous les samedis soirs en juillet et août soirées guinguettes à la ferme de VOVADY. Snack, cochon à la broche, planches de charcuteries et concert..

2023-07-01 fin : 2023-08-26 . .

Le Marain ferme de Vovady

Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



every Saturday evening in July and August, guinguette evenings at the VOVADY farm. Snack bar, spit-roasted pig, charcuterie platters and live music.

todos los sábados de julio y agosto, veladas de guinguettes en la granja VOVADY. Cafetería, cochinillo asado, tablas de embutidos y música en directo.

jeden Samstagabend im Juli und August Guinguette-Abende auf dem Bauernhof von VOVADY. Imbiss, Schwein am Spieß, Wurstbretter und Konzert.

