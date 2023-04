Baby poney Le Marain Montregard Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Baby poney Le Marain, 15 avril 2023, Montregard. 25 EUR

2023-04-15 – 2023-04-15

Haute-Loire . EUR 25 25 de 10h à 12h au centre équestre de Vovady atelier baby poney – dès 3 ans

au programme préparation des poneys, jeux dans le manège, balade, donner à manger aux poneys.

réservation obligatoire 06 17 37 48 67

