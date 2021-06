Lorris Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Loiret, Lorris Le maquis sous les étoiles Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris Catégories d’évènement: Loiret

du vendredi 2 juillet au vendredi 3 septembre à Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris

En partenariat avec Lorris rando-Loisirs, le musée départemental de la Résistance et de la déportation organise une randonnée pédestre nocturne en forêt d’Orléans. Découvrez le maquis de Lorris sous les étoiles et ses lieux chargés d’histoires. Des commentaires et lectures apporteront aux randonneurs nocturnes de nombreuses informations. Renseignements et inscriptions Sylviane Hareng- Lorris Rando Loisirs

Randonnée pédestre nocturne. Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Esplanade Charles de Gaulle, Lorris

2021-07-02T19:00:00 2021-07-02T21:00:00;2021-09-03T17:45:00 2021-09-03T20:00:00

