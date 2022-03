Le Maquis sous les étoiles Lorris, 1 juillet 2022, Lorris.

Le Maquis sous les étoiles Lorris

2022-07-01 – 2022-07-01

Lorris Loiret

Balade nocturne, boucle de 8 km à la découverte de l’histoire du maquis, autour de l’étang du Ravoir. Présentée par les représentants du musée, animation aussi avec l’atelier à coulisses sur le parcours. Prévoir de bonne chaussures de marche, vêtements adaptés et lampe torche. Apéritif et repas clôtureront cette soirée. Participation 15€ et 10€/- 12 ans (inscription obligatoire) en partenariat avec Lorris Rando Loisirs.

Balade nocturne

+33 6 62 61 97 00

