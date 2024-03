Le maquis d’Ornano Médiathèque Rémy Peyranne Castelnau-d’Estrétefonds, samedi 13 avril 2024.

Le maquis d’Ornano Présentation de l’histoire du maquis d’Ornano (St Antonin Noble Val) par M Patrice Castel professeur d’histoire- géographie et président de l’association « Mémoire Résiste » Samedi 13 avril, 18h00 Médiathèque Rémy Peyranne Entrée libre – gratuit

Castelnau dEstrétefonds et le 80ème anniversaire de la libération de Toulouse

Conférence animée par Patrice Castel Président de Mémoire Résiste Professeur d’Histoire – Géographie

« Le Maquis d’Ornano »

13 avril 2024 – Médiathèque Rémi Peyranne — 18h — Gratuit

L’association historique et culturelle « Vivre et Connaître Castelnau » se sent investie d’un devoir de mémoire à l’occasion du 80ème anniversaire de la libération de Toulouse.(19 août 1944)

Afin de vous faire partager ce moment de commémoration, vous êtes toutes et tous chaleureusement invité(e)s à la conférence de M Patrice Castel (entrée gratuite) : il nous présentera le maquis d’Ornano (Tarn-et-Garonne) , maquis atypique, spécialisé dans la formation à la réception des parachutages, attaqué par l’occupant le 21 mars 1944.

Durant la nuit du 20 au 21 mars 1944, après avoir entendu le message de la BBC tant attendu « Elle pleurait comme une fontaine », les jeunes maquisards du Maquis d’Ornano récupèrent les armes et les munitions parachutées sur le terrain « Volcan » par les avions de la Royal Air Force. Encerclés par les troupes ennemies, qui attaquent par surprise, les maquisards essuient les premiers coups de feu. Les assaillants, très supérieurs en nombre, surgissent de partout…

Serge Ravanel, ancien chef régional des FFI (Forces Française de l’Intérieur) définissait la Résistance comme « un combat d’hommes imprégnés d’un esprit de responsabilité à l’égard de la société »

La conférence de M Castel questionne tous les ressorts de l’humanité, tentant d’approcher une dimension nouvelle : l’engagement jusqu’au sacrifice, au nom des valeurs démocratiques.

Aujourd’hui, l’épisode du maquis d’Ornano MP-1 de l’armée secrète du Tarn-et-Garonne fait l’objet de l’aménagement d’un sentier-mémoire et d’un projet pédagogique entre Penne et ST Antonin Noble Val. Cet itinéraire mémoriel sera inauguré le 23 mars 2024.

Cette conférence prend tout son sens avec le devoir de mémoire de tout citoyen et plus particulièrement dans la transmission aux jeunes générations .

Contact : 06 71 61 28 05 ou vivre.connaitre.castelnau@gmail.com

