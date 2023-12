Les Contes de nos Vies, Acte II // Sortie de résidence de La Cage des Immortels Le Maquis Brest, 27 janvier 2024, Brest.

Les Contes de nos Vies, Acte II // Sortie de résidence de La Cage des Immortels Samedi 27 janvier 2024, 19h30 Le Maquis Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T19:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T19:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

La Cage des Immortels est une troupe de théâtre composée de neuf hommes et femmes amateur.ices, ayant connu une première expérience théâtrale à travers le dispositif « Ressorts »* porté par Le Grain. Ensemble, ils.elles ont souhaité aborder le sujet des violences subies ou engendrées, et particulièrement les violences faites aux femmes, en s’inspirant chacun.e de leurs propres expériences de vie.

Après avoir présenté l’Acte I de leur création « Les Contes de nos Vies » en janvier 2023 au Maquis, La Cage des Immortels vous présentera l’Acte II : samedi 27 janvier à 19h30. La représentation sera suivie d’un repas partagé.

*Ressorts, qu’est-ce que c’est ? Depuis 6 ans, le Maquis accueille en ses lieux le dispositif « Ressorts », porté par Le Grain. « Ressorts » est une aventure humaine, artistique et collective qui, pendant neuf mois, réunit des femmes et des hommes : des habitant.es brestois.es, usager.es des minimas sociaux, travailleur.euses sociaux.les et artistes du Grain, en vue de réaliser une création collective partagée.

Informations pratiques :

Samedi 27 janvier à 19h30, au Maquis.

À partir de 12 ans.

Entrée libre sur réservation :

service.civique@lemaquis.org / 02.98.43.16.70 ou 07.78.23.55.28

Le Maquis, 12 rue Victor Eusen à Brest

Partenaires et soutiens : Le Maquis, Canal Ti Zef, Brest Ville & Métropole

Affiche : Anaïs Le Pape

Le Maquis 12 rue victor eusen Brest 29200 Saint-Pierre-Quilbignon Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « service.civique@lemaquis.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.98.43.16.70 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.78.23.55.28 »}] [{« link »: « mailto:service.civique@lemaquis.org »}]

théâtre création

Anaïs Le Pape