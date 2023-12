Atelier Théâtre d’Objet en Langue des Signes Française // Compagnie Les Becs Verseurs Le Maquis Brest, 21 décembre 2023, Brest.

Atelier Théâtre d’Objet en Langue

des Signes Française // Compagnie Les Becs Verseurs Jeudi 21 décembre, 15h30 Le Maquis Entrée libre sur inscriptions

Myriam Gautier, Annaïg Le Naou et Aurélien Georgeault-Loch, de la Compagnie les Becs Verseurs, prennent le Maquis pour leur future création autour des arbres, intitulée Racines.

Ils.elles vous proposent à cette occasion un atelier ludique pour découvrir le théâtre d’objets. Les objets sont partout autour de nous, pleinement intégrés à notre quotidien et sont porteurs de symboles…

Utiliser des objets de la vie courante et les faire vivre comme on le ferait avec des partenaires de jeu est source de complicité et d’amusements. Un atelier à partager en famille ou non, pour s’amuser, se raconter des histoires et regarder les objets autrement.

Informations pratiques et réservations :

Atelier Théâtre d’Objet / Langue des Signes (LSF).

Tout public (Sourd.es, Entendant.es ayant un intérêt pour la LSF)

Entrée gratuite, sur réservations :

coordination@lemaquis.org

02.98.43.16.70 ou 07.78.23.55.28

Le Maquis, 12 rue Victor Eusen à Brest

