Finistère Crâsse, solo de clown Le Maquis Brest, 15 décembre 2023 16:30, Brest. Crâsse, solo de clown Vendredi 15 décembre, 17h30 Le Maquis Entrée libre sur réservation Crâsse est heureuse, parce qu’aujourd’hui c’est LE jour des Parents !

Elle va pouvoir s’en adopter des nouveaux, des tout neufs !

Elle en voudrait des qui soient costauds ou bien… ignifugés.

Mais n’ayez crainte, Parents, Crâsse ne ferait pas de mal à une mouche. La compagnie Quand les Moules auront des Dents, prend le Maquis pour finaliser sa création « Crâsse », un solo de clown à partir de 6 ans.

Les spectacles de la compagnie empruntent au théâtre gestuel, au clown, au bouffon, au théâtre masqué et à la marionnette, toujours avec des sujets profonds, qui invitent le public dans une dimension de l’intime, de la proximité.

La compagnie a à cœur de parler d’humanité : incarner de vieux personnages, laissés pour compte, des méchants, des crasseux, des puissants, des tendres… Leur matière première est l’humain, leur ingrédient indispensable : le rire, véritable machine à dédramatiser la vie, à voir les petits détails qui rendent la vie précieuse. Informations pratiques et réservations :

Gratuit sur réservation.

Vendredi 15 décembre, au Maquis.

* 17h30-18h20 : « Crâsse » sur réservation : coordination@lemaquis.org

* 18h20-19h30 : échanges avec la compagnie & buvette Le Maquis, 12 rue Victor Eusen à Brest

02.98.43.16.70 // 07.78.23.55.28 Écriture et interprétation : Camille Moukli Perez

Regard extérieur : Adèle Michel

Pour les contacter : lesmoulesaurontdesdents@gmail.com Le Maquis 12 rue victor eusen Brest 29200 Saint-Pierre-Quilbignon Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « coordination@lemaquis.org »}] [{« link »: « mailto:coordination@lemaquis.org »}, {« link »: « mailto:lesmoulesaurontdesdents@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

