La Donnerie du Maquis Le Maquis Brest, 9 décembre 2023, Brest.

La Donnerie du Maquis Samedi 9 décembre, 14h00 Le Maquis Entrée libre

Le Maquis organise sa Donnerie !

Des trouvailles pour grands et petits…

Au programme :

>> 14h-18h30 : espace de dons (enfants & adultes)*

>> 16h30-17h30 : contes et lectures (3-10 ans)

>> 17h30-18h30 : entretiens ton biclou avec Philou*

>> 18h45-19h45 : les chorales du Maquis

>> 19h45-20h45 : Banquet maquisard (sur réservation)**

>> 21h-22h30 : surprises en chansons !

* Venez nous déposer vos petites et grandes trouvailles (articles de puériculture, vêtements et objets : propres et en bon état général) / lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 9h et 17h au Maquis.

* Philippe, maquisard, vous propose un échange autour des bases pour entretenir votre vélo.

** Le Maquis vous invite à son banquet, pensé avec Vrac29 et cuisiné par les maquisard.e.s.

Au menu :

>> Velouté d’hiver + tartes végé salées et crudités + biscuits de Noel et fruits déguisés

>> Prix-sur-mesure : 2€, 5€, 8€ ou plus, en fonction des moyens

Informations et réservations :

coordination@lemaquis.org

02.98.43.16.70 // 07 78 23 55 28

Le Maquis 12 rue victor eusen Brest 29200 Saint-Pierre-Quilbignon Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 07 78 23 55 28 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

Dons brocante

Le Maquis