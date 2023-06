« Brosse-moi les dents » – Sortie de résidence d’élèves du conservatoire de Brest Le Maquis Brest, 19 juin 2023, Brest.

« Brosse-moi les dents » – Sortie de résidence d’élèves du conservatoire de Brest Lundi 19 juin, 19h30 Le Maquis Entrée libre, 2€ si non-adhérent.e

Le Maquis a accueilli en résidence Carla Clavreul, élève au Conservatoire d’art dramatique de Brest, pour son Certificat d’Etudes Théâtrales – projet de fin d’études du Conservatoire.

Le 20 juin à 19h30 au Maquis aura lieu la présentation de la pièce « Brosse-moi les dents », issue de ce travail :

« Deux femmes. Deux reconstructions. Deux suivis d’un intime, d’un basculement et d’un après. »

-Il s’agit d’une pièce de théâtre que j’ai écrite en grande partie. Il y a aussi quelques extraits de « Ceci est mon corps », d’Agathe Charnet. Elle raconte la pensée intérieure de deux femmes et de leur déconstruction vis-à-vis de la société patriarcale, qui les a peu à peu retenues. Ce n’est pas toujours joyeux mais c’est surtout plein d’espoir.-

Équipe artistique :

Autrice et metteuse en scène : Carla Clavreul

Comédien.nes : Laoni Lejeune, Lucie Lebourg, Léo Drion, Juluan Séné

Le dispositif « Cartes Blanches » est un dispositif d’accueil gracieux pensé par le Maquis pour accueillir les jeunes artistes brestois.e.s émergent.e.s ayant un ou plusieurs projets de création artistique.

En 2022, le Maquis a eu le plaisir d’accueillir 10 jeunes artistes pluridisciplinaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

