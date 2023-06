CIE LES BECS VERSEURS – ATELIER THÉÂTRE D’OBJET / LANGUE DES SIGNES Le Maquis Brest, 19 juin 2023, Brest.

CIE LES BECS VERSEURS – ATELIER THÉÂTRE D’OBJET / LANGUE DES SIGNES Lundi 19 juin, 17h00 Le Maquis Adhésion journalière 2€ + Prix libre

Du 19 au 23 juin, le Maquis accueille en résidence Myriam Gautier et Annaïg Le Naou, de la compagnie Les Becs Verseurs , en travail sur leur projet « Racines » – conte et théâtre d’objet :

Racines, c’est (encore) une histoire de famille.

Et c’est même l’histoire de deux familles : celle de l’espèce humaine et celle des différentes espèces d’arbres.

Mon postulat de base est simple : l’homme descend de l’arbre et non pas du singe.

Atelier Théâtre d’Objet / Langue des Signes

Myriam Gautier et Annaïg Le Naou vous proposent un atelier ludique pour découvrir le théâtre d’objets.

Ils sont partout autour de nous, pleinement intégrés à notre quotidien et sont porteurs de symboles…

Utiliser des objets de la vie courante et les faire vivre comme on le ferait avec des partenaires de jeu est source de complicité et d’amusements.

Un atelier à partager en famille, ou non, pour s’amuser et regarder les objets autrement.

Le Maquis 12, rue Victor Eusen 29200 BREST Brest 29200 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « lesbecsverseurs@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

