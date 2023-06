La Marmite maquisarde Le Maquis Brest, 9 juin 2023, Brest.

La Marmite maquisarde 9 et 10 juin Le Maquis Adhésions journalières (2€) ou maquisarde (à partir de 5€)

Le Maquis, lieu d’accueil, d’éducation populaire et de création artistique, propose un temps fort ouvert au public vendredi 9 et samedi 10 juin autour de la création amateure maquisarde et des écritures collectives.

Au programme : projection, discussions, agoras, créations artistiques, goûter et repas partagés.

// AU PROGRAMME //

VENDREDI 9 JUIN

> 18h-19h30 : projection du documentaire « Même pas Peur »

> 19h30-20h30 : discussion et buvette

> 20h30-22h : Dhal maquisard

SAMEDI 10 JUIN

> 13h-14h30 : pique-nique maquisard (chacun amène son pique-nique et un petit quelque chose à partager en plus)

> 14h30-17h30 : agora – écritures collectives amateures : émancipation & dominations

> 15h30-16h : pause et scène de la Cage des Immortels

> 17h30-18h15 : goûter et présentation d’une création « éclaire »

> 18h30-21h30 : créations maquisardes, avec Ancrage Théâtre

* 18h30-19h30 : Souvenir

Création collective de la jeune troupe de création maquisarde

* 19h30-20h30 : pause buvette apéritive

* 20h30-21h30 : Je reviens de loin

Création collective de la troupe de création maquisarde

> 21h30-22h30 : buvette

// INFORMATIONS & CONTACT //

Le Maquis, 12 rue Victor Eusen à Brest

coordination@lemaquis.orgAdhésion journalière à 2€ ou adhésion maquisarde à partir de 5€

Buvette et petite restauration sur place

créations amateur

le Maquis