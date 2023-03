Sortie de résidence – Eurydice – Cie le Train Couchette Le Maquis, 17 mars 2023, Brest.

Sortie de résidence – Eurydice – Cie le Train Couchette Vendredi 17 mars, 18h00 Le Maquis >> Lieu : le Maquis, 12 rue Victor Eusen >> 17/03/2022 – 18h >> Durée du spectacle : 1h10 >> À partir de 12 ans >> Réservation : coordination@lemaquis.org >> 2€ si non-adhérent.e

« Un soir, au buffet d’une gare, Eurydice rencontre Orphée. Immédiatement ils tombent amoureux.

Eurydice quitte sa troupe de comédiens, Orphée quitte son père musicien. Ensemble, ils fuient. Mais Orphée est intransigeant. En amour, il faudrait tout donner. Même son passé. Alors Eurydice, rongée par la peur de voir ses vieux amants revenir la hanter, s’enfuit une deuxième fois. Elle ne reviendra jamais : accident de bus, elle meurt sur le coup. Mais rien n’arrête un amant éploré et Orphée descend aux enfers récupérer celle qui lui semble due. S’ il ne croise pas son regard jusqu’à l’aube, Eurydice sera alors de nouveau chaude et vivante dès le petit matin.

Parce qu’il veut tout, tout de suite, parce qu’il est incapable de lui faire confiance, incapable d’être deux, il se plonge dans ses yeux pour s’y noyer. Il la tue. »

En revisitant l’Eurydice de Jean Anouilh et en mêlant marionnettes, théâtre d’objets et ombres aux comédiens sur scène, le Train Couchette présente une œuvre résolument féministe et une vision nouvelle du premier amour adolescent.

© Anaïs Le Pape