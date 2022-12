SORTIE DE RÉSIDENCE CIE LA STRIDENTE – « CRACHER SA VALDA » Le Maquis Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

SORTIE DE RÉSIDENCE CIE LA STRIDENTE – « CRACHER SA VALDA » Le Maquis, 22 décembre 2022, Brest. SORTIE DE RÉSIDENCE CIE LA STRIDENTE – « CRACHER SA VALDA » Jeudi 22 décembre, 19h00 Le Maquis

Entrée libre, adhésion journalière à 2€ pour les non-adhérent.es

À partir d’une création radiophonique de Jeanne Robet (Violent Femmes, ARTE Radio, 2006), Anouk Edmont propose une traversée sulfureuse dans un dialogue de sourdes. Le Maquis 12, rue Victor Eusen 29200 BREST Brest 29200 Finistère Bretagne Ce solo de danse est une production de La Stridente. Il avait été créé une première fois en 2021-2022.

« Cracher sa Valda » rejoint le désir de La Stridente de mettre la radio au service du spectacle vivant.

La compagnie La Stridente, portée par Anouk Edmont et Brieuc Le Guern, est née en juin 2022, elle est

basée à Brest. Sur les musiques de Laurent de Wilde et sur une création radiophonique de Jeanne Robet

Regards extérieurs : Brieuc Le Guern, Caroline Denos et Caroline Faou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-22T19:00:00+01:00

2022-12-22T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Le Maquis Adresse 12, rue Victor Eusen 29200 BREST Ville Brest lieuville Le Maquis Brest Departement Finistère

Le Maquis Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

SORTIE DE RÉSIDENCE CIE LA STRIDENTE – « CRACHER SA VALDA » Le Maquis 2022-12-22 was last modified: by SORTIE DE RÉSIDENCE CIE LA STRIDENTE – « CRACHER SA VALDA » Le Maquis Le Maquis 22 décembre 2022 Brest le maquis brest

Brest Finistère