Sortie de résidence : entrée libre, 2€ si non-adhérent.es ///// Stage : sur réservation (20 places) à service.civique@lemaquis.org , 35€ (30€ si adhérent.es)

Le Maquis accueille la compagnie de danse Azadi en travail sur leur spectacle Nishike. Iels présenteront leur travail en sortie de résidence et proposeront un stage à destination des danseur.euses. Le Maquis 12, rue Victor Eusen 29200 BREST Brest 29200 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:service.civique@lemaquis.org »}] La compagnie de danse AZADI s’imagine et s’invente en 2018… Ce nom signifie « liberté » en kurde. La liberté que nous cherchons à exprimer à travers l’art, la danse et le partage.

Basée à Douarnenez en Bretagne, la compagnie fait ses premiers pas avec cette création : Nishike. A la frontière de la danse contemporaine et de l’acrobatie, le langage

créé par les deux interprètes se perçoit comme un sol mouvant au

grès des corps, de leurs choix et de leurs impasses. ////////////////////////// Informations pratiques :

>> Samedi 03/12/2022 – 18h

>> Entrée libre, adhésion journalière à 2€ pour les non-maquisard.es

>> Durée : environ 30mn

>> Le Maquis, 12 rue Victor Eusen à Brest STAGE de DANSE proposé par Arthur Bazin : samedi 3 octobre – 10h30-16h30 Informations pratiques :

>> Samedi 03/12/2022 – 10h30-16h30

>> À destination des danseur.euses non-débutant.es et des comédien.nes avec une pratique du corps, circassien.nes, etc

>> Dès 16 ans

>> Durée : 5h

>> Tarif : 35€ (30€ pour les Maquisard.es)

>> Jauge : 20 personnes / réservation à service.civique@lemaquis.org L’appel à création Prenez le Maquis est soutenu par la Région Bretagne.

