Les 10 ans du Maquis !

Les 10 ans du Maquis ! 29 et 30 octobre Le Maquis

Entrée libre – Adhésion journalière à 2€ – Restauration sur place

Et oui, ça fait déjà 10 ans que le Maquis s’est installé à Saint-Pierre… Alors on va bien fêter ça !

Le Maquis 12, rue Victor Eusen 29200 BREST Brest 29200 Finistère Bretagne

AU PROGRAMME

> Des déambulations artistiques et furieuses dans le quartier de Saint-Pierre le samedi après-midi.

> Une grande fête au Maquis le samedi soir.

> Des projections, écoutes radiophoniques et agoras autour des luttes joyeuses et émancipatrices le dimanche après-midi.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T14:00:00+02:00

2022-10-30T23:59:00+01:00

