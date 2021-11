Altkirch Altkirch Altkirch, Haut-Rhin Le mapping conté Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Altkirch Haut-Rhin Spectacle son et lumière « Les voeux de Mathilde », une création unique du studio Animaillons, projetée sur la façade de l’église.

Rendez-vous tous les soirs à 17h05, 17h30, 18h05, 18h35, 19h05, 19h35 et 20h05.

Première le 4 décembre à 17h35.

