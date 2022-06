Le manuscrit des chiens

2022-06-26 16:30:00 – 2022-06-26 Théâtre musical,

par la Coriace Cie,

un texte de Jon Fosse, trois comédiens et un violoncelle pour le monologue intérieur d’un chien d’une drôlerie irrésistible …) Théâtre musical,

