Le manteau rouge Bibliothèque Municipale de Saint-Cézert, 26 novembre 2021, Saint-Cézert.

Bibliothèque Municipale de Saint-Cézert, le vendredi 26 novembre à 20:30

“Il était une fois un vieil homme qui se souvenait … ces hommes venus du froid … leurs chants colorés, qui vont et reviennent, comme les années … la garance et leurs manteaux devenus rouges par le travail, et le partage … et surtout, les présents extraordinaires qu’ils ramenaient avec eux … pour l’enfant … pour les enfants… pour nous”. Le duo conteur-chanteur vous entraine dans un conte et un tour de chants de Noël, qu’ils adaptent à loisir selon l’age des enfants. L’ histoire du Père Noël !

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Un conte de Noël pour retrouver le sens du présent. D’où vient ce manteau rouge ? Et pourquoi ces cadeaux ? Une histoire d’amitié poignante !

Bibliothèque Municipale de Saint-Cézert 29 route d’Aucamville, 31330 Saint-cézert Saint-Cézert Tarn-et-Garonne



2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T21:30:00