Nyons

le manteau d'Akaki 2021-10-09 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-09 18:00:00 18:00:00 Médiathèque 9 Rue Albin Vilhet

Nyons

Nyons Drôme Nyons Un drôle d’individu s’affaire derrière le castelet. Il tire les ficelles et enclenche les engrenages d’une tragicomédie à la sauce Russe ! Solo sans filet pour 8 marionnettes mais pas que…

Par la Cie Du bruit dans la tête.

Par la Cie Du bruit dans la tête.

Tout public à partir de 7 ans.

