OVNIS, MYTHE OU RÉALITÉ ? Le Mans Université Le Mans, jeudi 1 février 2024.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:30:00

fin : 2024-02-01 23:00:00

Accès libre et gratuit.

Baptiste Friscourt fera un exposé sur l’histoire des ovnis (résumé) et notamment tout ce qui est en train de se passer aux US et plus (congrès, science, politique, pentagone, média etc…)

Mickael Vaillant reviendra de part son expérience sur les années GEIPAN (Cnes) – les méthodologies pour analyse des observations, UAP Check etc…

Emmanuel Leriche présentera un des cas d’observation les plus incroyables en France à Valensole (1967) et l’impact psychologique que cela peut produire sur les témoins – Il reviendra sur sa propre observation qui a bouleversé sa vie notamment sur son changement de paradigme.

Biographie des intervenants :

Mickael Vaillant :

Fondateur d’UAP Check, Michael Vaillant est Data Scientist, consultant spécialisé dans l’étude des Phénomènes Aériens Non identifiés (UAP). Il a travaillé plus de 15 ans au sein du Groupe Français d’Expertise et d’Information sur les Phénomènes Aériens Non Identifiés (GEIPAN), rattaché au Centre National Spatial (CNES). Il participe au lancement du premier site institutionnel au monde sur les PAN ainsi que la modernisation de la base de données française sur les PAN. Il y déploie une méthodologie et un logiciel d’aide à l’étude des Phénomènes inexpliqués.

Baptiste Friscourt :

Né en 1986, ce professeur certifié en arts plastiques a commencé à chercher des informations fiables sur les PAN en 2017 à la demande de ses étudiants. Depuis, il traite des recherches sur les PAN en France pour The Debrief tout en vulgarisant les contenus internationaux sur sa plateforme démonétisée nommée Explorer Lab. Il a ensuite rejoint le projet de Michael Vaillant pour créer UAP Check News. Visant à faire le lien entre la recherche scientifique et l’effet culturel, il cherche à connecter toutes les sources fiables sur les recherches sur les PAN. Baptiste est ici content manager et rédacteur en chef.

Emmanuel Leriche :

Président de l’Agence de Communication Comellink, créatif et enthousiaste, il a passé toute sa carrière dans le domaine de la communication et de la stratégie Marketing notamment dans le digital. Passionné d’astronomie, de planétologie, d’histoire et de géopolitique, il va s’intéresser plus particulièrement aux PAN en 2020 suite à une observation marquante. Il reprend la présidence des « Repas Ufologiques » de Paris en Avril 2023. Désireux d’apporter sa contribution dans ce domaine, il rejoint UAP Check en Juin 2023.

.

Le Mans Université Rue Aristote

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-12 par eSPRIT Pays de la Loire