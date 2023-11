Catherine Ringer – L’Erotisme de Vivre – Tournée Théâtre Les Quinconces Catégories d’Évènement: Le Mans

Catherine Ringer – L'Erotisme de Vivre – Tournée Théâtre Les Quinconces, 19 décembre 2023, LE MANS.

Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

ULYSSE MAISON D'ARTISTES (L-R-22-1648/1650) présente ce spectacle tout public

Dans un poème daté de 2018, Alice Mendelson écrit : » Pour bien vieillir, il est bon d'avoir le vice de la joie. » Un de ses vers pourrait être sa devise : « Ne jamais bâcler de vivre. » C'est Pascal Quéré – conteur émérite et qui forma Alice au conte–qui fit découvrir les poésies d'Alice Mendelson à Catherine Ringer. Elle nous invite à écouter ses poèmes, certains dits et accompagnés au piano par la musique de Grégoire Hetzel, d'autres en chansons composées avec Mauro Gioia, qui signe également la mise en scène.

Théâtre Les Quinconces, 4 place des Jacobins, LE MANS, Sarthe

